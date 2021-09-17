Гутерреш призвал сделать исключения из санкций против талибов*

Генсек ООН Антониу Гутерреш считает, что организация должна взаимодействовать с Талибаном (организация запрещена в России). Об этом он заявил в интервью РИА «Новости».

«Я считаю, что ООН должна взаимодействовать с «Талибаном»*, ООН должна играть очень важную роль в поддержке афганского народа в этот трудный момент<...>», — сказал политик.

Он добавил, что афганский народ слишком много страдал.

По его словам, необходимо сделать некоторые исключения из санкций, чтобы создать необходимые условия и обеспечить эффективное распределение гуманитарной помощи.

Недавно Афганистан посетил представитель ООН по гуманитарным вопросам. Новые власти заявили, что не будут препятствовать работе организации и попросили о помощи в регионах, которые столкнулись с тяжелой гуманитарной ситуацией.

Ранее постпред Афганистана при ООН попросил помощи от «зверств» талибов.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.