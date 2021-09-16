Несколько ракет упали в одном из районов Кабула, сообщает в Twitter афганское агентство Amaj News.

Как рассказали местные жители, ракеты были выпущены в сторону электростанции в афганской столице.

Информация о жертвах и нанесенном ущербе уточняется.

Радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. Талибы захватили все крупные города и погранпереходы в стране.

26 августа рядом с аэропортом Кабула произошел взрыв. Десятки мирных афганцев и не менее 13 американских военных погибли в результате теракта — одиннадцать морских пехотинцев, один армейский солдат и медицинский работник флота.

Вскоре Пентагон заявил об окончании 20-летней миссии в Афганистане и завершении вывода американских войск из страны. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей из Афганистана, исходя из рекомендаций американских военных.

Президент России Владимир Путин, в свою очередь, назвал «мягко говоря, поспешным» вывод войск США из Афганистана.