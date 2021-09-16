В Кремле допускают, что Путин примет участие в электронном голосовании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Владимир Путин примет участие в электронном голосовании в выборах в Госдуму.

По его словам, глава государства в любом случае примет участие в голосовании, несмотря на то, что находится на самоизоляции.

«Мы проинформируем вас, я думаю, сегодня до конца дня он примет решение, и мы сообщим», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Он добавил, что вряд ли Путин выйдет с самоизоляции.

«Я не исключаю, что это будет участие в электронном голосовании <...> Президент был там зарегистрирован», — сказал представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин обратился к россиянам в преддверии выборов в Госдуму.

Голосование на думских выборах состоится с 17 по 19 сентября. Помимо депутатов Госдумы россияне также выберут глав ряда регионов, представителей региональных парламентов и местных органов самоуправления. Всего пройдет более 4,4 тыс. избирательных кампаний во всех 85 регионах страны.