Оливер Стоун рассказал, как Путин не допустил превращение России в «вассала» США

Президент России Владимир Путин не допустил, чтобы американские олигархи захватили Россию. Такое мнение выразил американский режиссер Оливер Стоун интервью телеканалу «Россия 24», сообщает РИА «Новости».

«США могли бы стать партнером России, могли бы помочь по образцу плана Маршалла, но из-за денег этого не произошло. На Уолл-стрит решили, что Россию надо захватить, завладеть бизнесом. Появились все эти олигархи. Путин стал этому противостоять, защищать страну. Если бы не он, Россия была бы уничтожена, превратилась бы в вассала Америки», — сказал режиссер.

Подобный сценарий был бы губителен для всего мира и самих Соединенных Штатов, считает Стоун, потому что тогда страна бы превратилась в тиранию.

«Ни у кого не должно быть слишком много власти. Это всего лишь закон природы - должен быть баланс», — подчеркнул он, добавляя, что США заинтересованы во внешних противниках, чтобы снабжать заказами свой огромный военно-промышленный комплекс.

Россия и США, по его мнению, могли бы сотрудничать в производстве «чистой энергии» с использованием российской атомной энергетики.

Ранее Стоун обвинил США в «войне» против России. По мнению режиссера, эту «войну» начали США после выступления российского президента Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2007 года.