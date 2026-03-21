Лавров: США должны уважать Россию и за пределами российских богатств

США должны учитывать интересы России и проявлять уважение к стране и «за пределами российских богатств». Об этом в эфире программы «Вспомнить все» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, чьи слова приводит МИД.

«Они [США] должны учитывать наши [интересы]. Пока мы этого не видим. За пределами российских богатств тоже должны уважать», – заявил дипломат.

Он также отметил, что Вашингтон активно стремится вытеснить Россию с мировых торговых площадок энергоресурсов. Он добавил, что США способствуют процессу «маргинализации России на европейских энергетических рынках», что, по мнению дипломата, является частью попытки установить глобальное энергетическое доминирование.

На днях премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сообщил, что многие западные лидеры согласны на нормализацию отношений с Россией, стремясь получить доступ к ее более дешевым энергетическим ресурсам.

