В ударе Ирана по базе на острове Диего-Гарсия увидели сигнал Европе

Дизен: Иран обладает более мощным ракетным потенциалом, чем предполагалось
Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Удар Ирана по британо-американской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане стал сигналом Европе. Об этом рассказал на своей странице в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Иран обладает гораздо более мощным ракетным потенциалом, чем предполагалось. Если Иран способен нанести удар по Диего-Гарсии, то Европа также находится в пределах досягаемости», — отметил он.

На этом фоне Дизен призвал к дипломатии и деэскалации конфликта.

Незадолго до этого в министерстве обороны Британии заявили, что «безрассудные атаки» Ирана являются угрозой британским интересам.

21 марта власти Исламской Республики подтвердили, что запустили две баллистические ракеты в направлении британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. По данным агентства Mehr, этот запуск показывает огромный шаг в противостоянии с США.

Ранее Иран атаковал НПЗ в израильской Хайфе.

 
