Новым главой британского МИД назначена Элизабет Трасс

Новым министром иностранных дел Великобритании назначена Элизабет Трасс, ранее занимавшая пост главы министерства по международной торговле. Об этом сообщается в официальном аккаунте британского премьера в Twitter.

В публикации уточняется, что Трасс сохранила за собой должность министра по делам женщин и социальному равенству.

Как сообщают британские СМИ, Трасс станет второй в истории страны женщиной, которая возглавит внешнеполитическое ведомство Великобритании. В разное время она входила в кабмины Дэвида Кэмерона и Терезы Мэй.

Ранее телеканал Sky News сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уволить со своего поста главу МИД страны Доминика Рааба. По информации СМИ, когда радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» начало наступление на Кабул, Рааб уехал отдыхать на Крит и оставил непрочитанными тысячи писем от ищущих помощи людей из Афганистана.