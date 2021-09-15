ДНР снимает комендантский час перед выборами в Госдуму

Глава ДНР Денис Пушилин приостановил действие комендантского часа на территории самопровозглашенной республики. Согласно распоряжению, ограничения снимаются с 23.00 16 сентября по 4.00 17 сентября.

Как пишет «Донецкое агентство новостей», комендантский час снимается в преддверии голосования на выборах в Госдуму России, в котором смогут принять участие жители ДНР с российскими паспортами. Агентство отмечает, что на все даты выборов — с 17 по 19 сентября — ограничения на передвижения в республике будут сняты.

При этом комендантский час с 18 по 19 сентября отменен в соответствии с другим указом Пушилина, согласно которому до конца сентября на территории ДНР данные ограничения не действуют с вечера пятницы до утра понедельника — 18 и 19 сентября в 2021 году выпадают на субботу и воскресенье.

Ранее сообщалось, что 200 ополченцев из ДНР станут наблюдателями на выборах в Госдуму в Нижегородской области.