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Премьер Гаити «заранее» уволил прокурора, который обвинил его в убийстве президента

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Valerie Baeriswyl/Reuters

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри решил уволить прокурора Бед-Форда Клода за сутки до того, как последний выдвинул против него обвинения в убийстве президента Жовенеля Моиза. Об этом пишет Gazette Haiti.

Согласно комментариям родственников премьер-министра, решение прокуроры будет недействительным, поскольку он уже был уволен на момент принятия этой меры.

Накануне прокуратура Гаити инициировала обвинение премьер-министру страны об убийстве президента. Клод также потребовал, чтобы Анри было запрещено покидать Гаити «из-за серьезности раскрытых фактов».

Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Супруга Моиза также пострадала и была госпитализирована в Майами. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством. Моиза похоронили 24 июля.

Ранее сообщалось, что расследующим убийство президента Гаити угрожают расправой.

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