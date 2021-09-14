Премьера Гаити обвинили в убийстве президента

Прокуратура Гаити предъявила обвинение премьер-министру страны Ариэлю Анри по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза, сообщает Associated Press.

«Есть достаточно компрометирующих данных ... чтобы привлечь Анри к уголовной ответственности и потребовать предъявления ему прямого обвинения», — заявил федеральный прокурор Бед-Форд Клод.

Клод также потребовал, чтобы Анри было запрещено покидать Гаити «из-за серьезности раскрытых фактов».

Моиз, возглавлявший государство с 2017 года, получил смертельное ранение во время нападения на его резиденцию в ночь на 7 июля. Супруга Моиза также пострадала и была госпитализирована в Майами. Исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф заявил, что президента пытали перед убийством. Моиза похоронили 24 июля.

Ранее сообщалось, что расследующим убийство президента Гаити угрожают расправой.