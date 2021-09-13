На Украине раскритиковали предложение о переходе с кириллицы на латиницу

Бывший руководитель МИД Украины Павел Климкин выступил с критикой предложения секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова о переходе страны с кириллицы на латиницу. Об этом он сообщил на личной странице в Facebook.

Климкин заявил, что не фанат перехода на латиницу. Он считает, что кириллица является частью ДНК украинцев совершенно независимо от российской.

«<…> Именно кириллицей писали тысячи патриотов Украины, граффити на стенах Святой Софии, кстати, тоже написаны кириллицей. Если мы начинаем дискутировать о переходе на латиницу, чтобы еще дальше отойти от России, то это играет только на логику (президента РФ Владимира) Путина. Помните, он в своей статье писал, что Украины нет, она искусственная, а есть лишь попытки создать из нас «анти-Россию», —написал Климкин.

Он добавил, что переход на латиницу не сделает украинцев автоматически передовыми и прогрессивными. При этом, Климкин считает, что изучать английский, как язык международного общения, критически важно.

Ранее ранее Данилов поддержал отказ от кириллицы и перевод мовы на латинский алфавит. По его словам, это «одна из фундаментальных вещей». Отказ от кириллического алфавита — латинизация — предпринимался еще большевиками, но после распада СССР об этой практике вспомнили в нескольких постсоветских республиках.