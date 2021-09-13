Отстраненный президент Гвинеи отказался уходить в отставку

Отстраненный военными от власти президент Гвинеи Альфа Конде не планирует подавать в отставку с должности главы государства. Об этом сообщает Jeune Afrique.

Издание утверждает, что вопрос об отставке Конде обсуждался во время пребывания в гвинейской столице Конакри делегации Экономического сообщества стран Западной Африки. Представители делегации ЭКОВАС смогли пообщаться с Конде.

«Я предпочитаю быть убитым, нежели подписать документ о своей отставке», — заявил Конде.

В публикации отмечается, что по итогу встречи военных и представителей ЭКОВАС было решено снять с повестки вопрос об отставке президента Конде.

При этом военные требуют от него выполнения ряда условий в случае его освобождения, среди которых отказ от каких-либо заявлений и участия в политической жизни страны, утверждает издание.

Конде содержат под охраной в президентском дворце, где его захватили солдаты в результате государственного переворота.

5 сентября в Гвинее начался государственный переворот, возглавляемый подразделением элитного спецназа страны. В столице республики Конакри была слышна непрерывная стрельба в районе президентского дворца. Глава государства Альфа Конде был арестован военными.