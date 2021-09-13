Путин проведет совещание с руководством «Единой России» 14 сентября

Президент России Владимир Путин 14 сентября проведет совещание с руководством партии «Единая Россия» и членами правительства страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что в ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы текущей повестки.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам второго этапа XX съезда «Единой России». За счет бюджета РФ будут индексировать жалованье военных и правоохранителей, также из госсредств 45 млрд рублей должны быть выделены на ликвидацию аварийного жилья. Кроме того, расположенные в селах и труднодоступных местностях почтовые отделения будут модернизировать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Также 13 сентября был опубликован перечень поручений президента по итогам второго этапа съезда «Единой России».