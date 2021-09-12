В «Талибане*» заявили, что в 2001 году осудили теракты 11 сентября в США

Представитель движения «Талибан (организация запрещена в России)» Сухейль Шахин заявил, что талибы осуждали теракты 11 сентября в США и были готовы сотрудничать в их расследовании. Об этом он сказал в интервью пакистанскому телеканалу Geo TV.

Шахин напомнил, что Абдул Салам Заиф тогда был послом в Пакистане, а он был помощником.

«Мы созвали пресс-конференцию и осудили этот инцидент. Мы сказали, что будем сотрудничать, чтобы выявить настоящих закулисных виновников», — сказал представитель «Талибана».

По его словам, правительство талибов предлагало США решить вопрос путем диалога, без вторжения в Афганистан.

«Но они не прислушались к нам, вторглись в Афганистан и оккупировали, используя современное оружие. Тогда здесь было свыше 150 тыс. солдат их и их союзников. Но результатом стало то, о чем мы и предупреждали 20 лет назад. <…> При поддержке народа мы отвоевали свою свободу », — сказал Шахин.

Он также заявил, что талибы, которые были в то время у власти в республике, оказались «застигнуты врасплох» произошедшими в Соединенных Штатах терактами, организованными «Аль-Каидой (организация запрещена в России)», и не знали о них заранее.

Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахид заявил об отсутствии доказательств причастности лидера террористической организации «Аль-Каида» Усамы бен Ладена к терактам 11 сентября 2001 года.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» захватили четыре гражданских пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер протаранил здание Пентагона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, однако разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих террористов, погибли 2 977 мужчин, женщин и детей, еще несколько тысяч получили ранения.