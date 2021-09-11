Меркель: Запад не достиг всех целей, поставленных в Афганистане после терактов 11 сентября

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Запад не достиг всех целей, поставленных в Афганистане после терактов 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает ТАСС.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) захватили четыре гражданских пассажирских лайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий лайнер протаранил здание Пентагона. Четвертый захваченный самолет также направлялся в сторону Вашингтона, однако разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов, помимо самих террористов, погибли 2 977 мужчин, женщин и детей, еще несколько тысяч получили ранения.

Ранее Байден прибыл в Нью-Йорк почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года.