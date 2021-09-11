11 сентября 2021, 11:00 Фоторепортажи 20 лет спустя: как произошел крупнейший теракт в истории

11 сентября 2001 года в США несколько групп террористов захватили четыре пассажирских самолета. Первый — летевший рейсом №11 компании American Airlines, cпустя 32 минуты лайнер врезается в северную башню Всемирного торгового центра.



Спустя 17 минут второе захваченное судно компании United Airlines влетает в южную башню. В результате оба небоскреба обрушились.



Третий лайнер террористы направили в западное крыло здания Пентагона, после падения судна начинается сильный пожар.



Пассажирам и бортовому экипажу последнего лайнера удается в последний момент перехватить управление. В результате, самолет упал на поле в штате Пенсильвания.



В итоге, помимо 19 террористов-смертников, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.



Хронология событий — в нашей фотогалерее.

close Вид на Манхэттен и башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Фотография сделана летом 2001 года На скорости приблизительно 790 км/ч рейс 11 врезается в северную башню Всемирного торгового центра между 93-м и 99-м этажами. Самолет практически целиком уходит внутрь здания, пробивает здание до середины и перерезает все три лестничных колодца, засыпая их обломками 80 тонн авиационного керосина, перемешанные с останками самолета и обломками здания, создают огромный пожар Как минимум 100 человек (в некоторых источниках встречается цифра 250 человек), застигнутые терактом на верхних этажах, выпрыгиваю из окон. Значительная часть пола на одном из этажей северной башни провалилась — это заставило людей думать, что здание может обрушиться На скорости около 959 км/ч рейс 175 врезается в южную сторону южной башни Всемирного торгового центра между этажами 78 и 85. Части самолета пробивают здание насквозь и вылетают с восточной и северной стороны, некоторые из них упали на землю в шести кварталах от здания. В работе телевизионных станций начинаются перебои, так как на южной башне располагались студии, передатчики и антенное оборудование Президента США Джорджа Буша теракт застал во Флориде. Он находится в одной из школ в городе Сарасота на уроке чтения. Когда Буш уже сидел в классе, к нему подошел глава администрации Энди Кард и прошептал на ухо, что еще один самолет врезался во второе здание. «Америку атаковали», — сообщает он на ухо президенту Рейс 77 врезается в западное крыло здания Пентагона, начинается сильный пожар. Это крыло Пентагона находится на ремонте, поэтому большинство офисов пустуют. Погибают все 64 человека на борту и 125 человек в здании Происходит обрушение крыла здания Пентагона Южная башня ВТЦ полностью разрушается. С момента попадания в нее рейса 175 прошло 55 минут Нижний Манхэттен полностью закрывают огромные клубы пыли Рейс 93 United Airlines падает в 129 км юго-восточнее Питтсбурга в Графстве Соммерсет, Пенсильвания. Предположительно, его целью было здание Капитолия или Белый дом. Однако в дело вмешались пассажиры лайнера — получив сообщения о двух других захваченных самолетах, они насильно попытались вернуть контроль над бортом. Осознав, что им не выстоять против напора людей, террористы направили лайнер в землю Северная башня ВТЦ полностью разрушается — с момента попадания в нее рейса 11 прошел 1 час 41 минута. Никто из оказавшихся на верхних этажах, не выживает На вопрос о количестве жертв мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани отвечает: «Больше, чем вы можете вынести» Жертвами терактов стали 2977 человек: 246 пассажиров и членов экипажей самолетов, 2606 человек — в Нью-Йорке, в зданиях ВТЦ и на земле, 125 — в здании Пентагона. Погибли граждане США и еще 91 государства В процессе спасательных работ также погибли 341 пожарный и 2 парамедика, 60 полицейских и восемь сотрудников скорой помощи В 2011 году на месте разрушенных зданий в Нью-Йорке появился Мемориал Всемирного торгового центра: он представлен в виде двух квадратных бассейнов-фонтанов, расположенных прямо в основаниях бывших башен-близнецов. Имена жертв терактов высечены на бронзовых плитах, лежащих в основании парапетов сооружений. На фото: вид на Манхэттен и Национальный мемориал и музей 11 сентября, 10 сентября 2021 года

