Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Израиль может открыться для российских туристов в октябре 12:49
Путин заявил, что политизированные решения не помешали олимпийцам достойно сражаться 12:49
Производитель арбузов назвал причину отравления семьи, купившей ягоду... 12:49
Винер-Усманова: слезы своих девчонок на Олимпиаде-2020 никому не прощу 12:45
Байден прибыл в Нью-Йорк почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001... 12:36
Путин заявил, что Москва будет объединяющим центром во все времена 12:35
Мурашко назвал число призывников с надлежащим физическим развитием 12:33
Disney вернет кинотеатрам до конца года эксклюзивное право на прокат фильмов 12:18
Финансисты назвали идеальный возраст для оформления ипотеки 12:14
В Фонде поддержки олимпийцев рассказали о перепродаже подаренных машин 12:14
Фоторепортажи

20 лет спустя: как произошел крупнейший теракт в истории

11 сентября 2001 года в США несколько групп террористов захватили четыре пассажирских самолета. Первый — летевший рейсом №11 компании American Airlines, cпустя 32 минуты лайнер врезается в северную башню Всемирного торгового центра.

Спустя 17 минут второе захваченное судно компании United Airlines влетает в южную башню. В результате оба небоскреба обрушились.

Третий лайнер террористы направили в западное крыло здания Пентагона, после падения судна начинается сильный пожар.

Пассажирам и бортовому экипажу последнего лайнера удается в последний момент перехватить управление. В результате, самолет упал на поле в штате Пенсильвания.

В итоге, помимо 19 террористов-смертников, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.

Хронология событий — в нашей фотогалерее.
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Совершить демократическое чудо извне невозможно»
Дмитрий Медведев о трагедии 9/11 и операции США в Афганистане
Трое погибших, дом под снос. Что известно о взрыве газа под Ельцом
Количество жертв взрыва газа в Липецкой области выросло до трех
Арбузное дело: в Люблине госпитализировали с отравлением еще несколько человек
Соседи отравившейся арбузом семьи оказались в больнице со схожими симптомами
Путин заявил, что Москва будет объединяющим центром во все времена
В России выявлен 18 891 случай коронавируса за сутки
Собянин поздравил москвичей с Днем города
Двое мальчиков пропали в Белгородской области
Новости и материалы
Производитель арбузов назвал причину отравления семьи, купившей ягоду в «Магните»
Винер-Усманова: слезы своих девчонок на Олимпиаде-2020 никому не прощу
Байден прибыл в Нью-Йорк почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года
Мурашко назвал число призывников с надлежащим физическим развитием
Disney вернет кинотеатрам до конца года эксклюзивное право на прокат фильмов
Финансисты назвали идеальный возраст для оформления ипотеки
В Фонде поддержки олимпийцев рассказали о перепродаже подаренных машин
В России стали меньше пить алкоголь
В Англии коровы упали в обморок во время съемок фильма «Миссия невыполнима»
Тарпищев считает, что для Медведева победа над Джоковичем станет «чем-то сумасшедшим»
Врач перечислила первые признаки деменции
Вильфанд предупредил о резком похолодании в Центре и на Северо-Западе России
Кафельников: для Джоковича поражение от Медведева будет большим ударом
В Совфеде рассказали о причинах ошибок при начислении пенсии
Собянин рассказал об экономической ситуации в Москве
Появилась новая версия о причинах отравления арбузом из «Магнита»
Теннисист Ольховский рассказал, что может помочь Медведеву в финале с Джоковичем
Путин: в России в 2021 году может быть установлен рекорд по строительству жилья
Все новости
Россияне массово получают SMS-спам от операторов. Можно ли отключить эти сообщения?
Назван способ отказаться от рекламных сообщений операторов связи
«Пропавшая», «Контейнер» и «Контакт» — сразу 3 российских сериала про родительство и семью
Обзор новых сериалов онлайн: «Пропавшая», «Контейнер», «Контакт»
Минобороны рассказало о «работе над ошибками» советских танкистов
Минобороны опубликовало архивные документы о тактике советских танков против немцев
Как купить вторичку и не остаться без денег
Эксперты дали рекомендации для тех, кто хочет купить вторичное жилье
Половина от намеченного плана: в России привились 46,5 млн человек
Почти 40 миллионов россиян полностью прошли вакцинацию от COVID-19
«Приговор Хованскому должен быть мягким»
Депутат Власов призвал отпустить арестованного Хованского домой
9/11. Неизвестные фото крупнейшего теракта в истории
«Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом»
Лавров указал, что слышит «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского о возможной войне
Захарова назвала причину вызова посла США в МИД
Посол США в Москве был вызван в МИД из-за вмешательства в российские выборы
«Никакие сроки заключения не останавливают педофилов»
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за растление малолетних
Центробанк защитил страховщиков от выплаты долгов по ОСАГО
ЦБ предложил ограничить переуступку долгов по ОСАГО автоюристам
«70% офицеров в армии не служили»
Какие ошибки допустил СССР при военной мобилизации в начале Афганской войны
«Спутник Лайт» перестал быть пропуском на курорты Турции
Турция ужесточила требования по вакцинации от коронавируса для въезда в страну
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях