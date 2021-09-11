20 лет спустя: как произошел крупнейший теракт в истории
11 сентября 2001 года в США несколько групп террористов захватили четыре пассажирских самолета. Первый — летевший рейсом №11 компании American Airlines, cпустя 32 минуты лайнер врезается в северную башню Всемирного торгового центра.
Спустя 17 минут второе захваченное судно компании United Airlines влетает в южную башню. В результате оба небоскреба обрушились.
Третий лайнер террористы направили в западное крыло здания Пентагона, после падения судна начинается сильный пожар.
Пассажирам и бортовому экипажу последнего лайнера удается в последний момент перехватить управление. В результате, самолет упал на поле в штате Пенсильвания.
В итоге, помимо 19 террористов-смертников, в результате атак погибли 2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести.
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