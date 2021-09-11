Пушков порекомендовал США «не пытаться всюду вмешиваться»

Член Совета Федерации России Алексей Пушков заявил, что США не имеют никакого отношения к проекту «Северный поток — 2», поэтому не могут оценивать его целесообразность. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«После Афганистана следовало бы понять, что не следует пытаться всюду вмешиваться и все подмять под себя», — посоветовал парламентарий.

Он также обратил внимание на то, как Вашингтон ранее пытался помешать сделке Турции и РФ по покупке российских зенитно-ракетных системы С-400.

«Известно, чем это закончилось — Турция от систем не отказалась», — напомнил Пушков.

Он также отметил, что есть другие случаи, которые демонстрируют, что давление со стороны Соединенных Штатов уже не причина, чтобы другие государства действовали вопреки собственным интересам.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.

Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину и Польшу.