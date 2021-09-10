В Госдепе считают, что посол США обсуждал в МИД РФ вопросы двусторонних отношений

Госдепартамент считает, что посол в Москве Джон Салливан, которого ранее вызвали в МИД РФ, обсуждал там вопросы двусторонних отношений. Об этом в ходе брифинга для журналистов заявила заместитель руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Джалина Портер, сообщает ТАСС.

«В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем министра иностранных дел [РФ] Сергеем Рябковым, чтобы обсудить целый ряд двусторонних вопросов, направленных на поддержку стремления президента [США Джо] Байдена к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией», — сказала она.

При этом Портер не ответила на вопрос о том, считают ли в Госдепартаменте, что посла Салливана не вызывали в российский МИД и он просто встретился там с Рябковым.

«Я лишь вновь подчеркну то, что мы говорили ранее: у посла Салливана сегодня, в пятницу, была встреча с заместителем министра иностранных дел Рябковым», — сказала она.

В пятницу вечером, 10 сентября, американский посол Джон Салливан приехал в МИД России. Там он встретился с замглавы ведомства Сергеем Рябковым. По словам официального представителя министерства Марии Захаровой, посла США вызвали, чтобы обсудить «вмешательство в российские выборы».