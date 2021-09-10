В Раде признали, что Украина хотела захватить участвующих в боях в Донбассе россиян

Служба безопасности Украины в июле 2020 года провела операцию по выманиванию на украинскую территорию россиян, принимавших участие в конфликте в Донбассе. Об этом заявила депутат от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая, сообщает издание «Фокус».

При этом, по ее словам, Киев не проводил санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с «вагнеровцами» на территории Украины.

«Но было специальное разведывательное мероприятие, которое было в рамках постоянной работы непосредственно Главного управления разведки по документированию, по сбору информации касательно лиц, причастных к агрессии со стороны РФ, действий в ОРДЛО и так далее», — рассказала она.

Безуглая добавила, что такой сбор информации ведется на Украине с 2014 года.

Ранее СМИ сообщали, будто бы украинские спецслужбы более года проводили спецоперацию по поиску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, после чего группу планировалось привезти в Минск, а затем в Турцию, но самолет собирались посадить на Украине.

После этого, по данным СМИ, спецоперация якобы была отложена из-за контактов с Россией по вопросу обмена удерживаемыми лицами и перемирию, однако белорусские спецслужбы задержали всю группу и операция сорвалась. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг версию о том, что СБУ причастна к приезду в Минск более 30 россиян, отказавшись комментировать операции украинских спецслужб из-за их секретности.

Ранее источник CNN рассказал, как Вашингтон помогал Киеву в операции с подставной ЧВК.