Россия не планировала отправлять делегацию на инаугурацию кабмина Афганистана

Россия не планировала направлять делегацию на церемонию инаугурации правительства талибов (организация запрещена в России), заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе форума современной журналистики «Вся Россия-2021». Трансляцию вел ТАСС.

«Они [талибы] объявили инаугурацию, потом они эти планы пересматривают. Мы никогда не собирались, я вам скажу честно, рекомендовать нашему руководству быть там, на инаугурации, представленными делегацией из Москвы», — отметил глава российского МИДа.

Он уточнил, что Москва исходила из того, что посол РФ является «достаточно хорошим уровнем с учетом конкретного развития ситуации», чтобы представлять Россию на представлении нового афганского кабмина.

Церемония инаугурации временного правительства Афганистана намечалась на 11 сентября, ровно спустя 20 лет после терактов в Соединенных Штатах. Однако позднее стало известно, что ее отменили .

Россия получила от представителей «Талибана» приглашение на церемонию. В Кремле заявили, что российская делегация не будет участвовать в церемонии инаугурации.

Ранее Лавров подчеркнул, что талибы не собираются узурпировать власть и намерены бороться с остающимися в Афганистане террористическими группировками. При этом он добавил, что диалог с талибами неизбежен.