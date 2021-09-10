Лавров посчитал заявление Зеленского о войне с Россией не заслуживающим внимания

Глава МИД России Сергей Лавров отреагировал на слова украинского президента Владимира Зеленского о войне Украины и РФ, сообщает ТАСС.

«Я считаю, что эти комментарии даже не заслуживают какого-то внимания. Мы привыкли к этим огульным заявлениям, проникнутым русофобией насквозь», — сказал Лавров на Форуме современной журналистики.

Он выразил сожаление, что Зеленский, который «пришел к власти совсем под другими лозунгами, который получил поддержку в том числе и на Востоке Украины», теперь делает подобные заявления.

В Кремле на слова украинского лидера сказали, что не хотели бы «предаваться апокалиптическим ожиданиям», подчеркивая, что с сожалением относятся к подобному развитию событий и версиям отношений России и Украины.

После событий на Украине 2013-2014 годов Киев считает Россию страной-агрессором, обвиняет в участии подразделений российской армии в боевых действиях в Донбассе, а также заявляет об оккупации Крыма. В Москве обвинения отвергают. Президент России Владимир Путин заявлял, что российские солдаты не воюют на территории Украины. Крым вошел в состав России по результатам референдума в марте 2014 года.

Ранее Зеленский не исключил вероятность полномасштабной войны с Россией. По словам президента Украины, подобное развитие событий, вероятно, станет «крупнейшей ошибкой России».