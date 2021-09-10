Зеленский рассказал, какую встречу хотел бы провести с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, в каком формате хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он сообщил, что рассчитывает на более предметный диалог с российским президентом.

«Меня больше интересует можем ли мы предметно встретиться. Не декларативно, как он делает с некоторыми странами, а действительно встретиться более предметно, чем это было на первой встрече в «нормандском формате», — заявил Зеленский в ходе форума мероприятия YES Brainstorming.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов к встрече Зеленского и Путина. Он отметил, что создается впечатление, будто бы «именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать этой встречи».

В Кремле, в свою очередь, отмечали, что еще раз подтверждают желание идти на нормализацию отношений с Украиной, но не готовы обсуждать принадлежность Крыма.