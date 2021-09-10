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В США на год продлили режим ЧП, введенный после терактов 11 сентября

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Evan Vucci/AP

Президент США Джо Байден продлил на год режим чрезвычайного положения, который был введен в стране после терактов 11 сентября. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«В соответствии с законом о чрезвычайных ситуациях я продлеваю чрезвычайное положение в США на следующий год, которое было объявлено 14 сентября 2001 года», — говорится в официальном сообщении Белого дома.

В публикации отмечается, что поскольку террористическая угроза для США сохраняется и был продлен ЧП. Уведомление об этом будет опубликовано в Федеральном реестре США и передано Конгрессу Штатов.

Режим ЧП дает президенту некоторые дополнительные юридические полномочия, которыми он может в любой момент воспользоваться.

Ранее Байден подписал указ о рассекречивании материалов, которые имеют отношение к терактам, произошедшим 11 сентября 2001 года. Документ был направлен в Министерство юстиций США.

Он отметил, что сделал это, потому что пообещал обнародовать материалы проведенного ФБР расследования террористических атак, произошедших почти 20 лет назад.

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