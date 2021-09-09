Глава МИД Украины заявил о необходимости переговоров Зеленского с Путиным

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1» посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому поговорить с его российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает РИА «Новости».

По его словам, разговор глав двух государств имеет смысл и необходимо прилагать усилия для того, чтобы организовать эту встречу.

«Однозначно стоит разговаривать [Зеленскому с Путиным - прим. «Газеты.ру»]», — сказал он.

Кулеба добавил, что «это должен быть сложный разговор», но подчеркнул, что «к нему нужно идти».

Ранее Кулеба заявил, что Киев готов к встрече Зеленского и Путина. Он отметил, что создается впечатление, будто бы «именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать этой встречи».

В Кремле, в свою очередь, отмечали, что еще раз подтверждают желание идти на нормализацию отношений с Украиной, но не готовы обсуждать принадлежность Крыма.