Талибы* захватили посольство Норвегии в Кабуле

Боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)» захватили посольство Норвегии в Кабуле, сообщил норвежский посол в Иране Сигвальд Хауге в своем Twitter.

«В настоящее время талибы вошли в посольство Норвегии в Кабуле. Говорят, что вернут его нам позже. Но сначала нужно разбить винные бутылки и уничтожить детские книги. Оружие, по-видимому, менее опасно», — написал Хауге.

Taliban has now taken over the Norwegian Embassy in Kabul. Say they will return it to us later. But first wine bottles are to be smashed and childrens' books destroyed. Guns apparently less dangerous. Foto: Aftenposten, Norway pic.twitter.com/0zWmJXmQeX — Ambassador Sigvald Hauge (@NorwayAmbIran) September 8, 2021

Ранее на здании посольства США в Кабуле появился огромный флаг «Талибана».

«Вход в (бывшее?) посольство США в Кабуле сегодня (6 сентября — «Газета.Ru»). Росписи, недавно закрашенные гигантским флагом талибов», — прокомментировала репортер опубликованную фотографию.

В августе на фоне вывода из Афганистана военного контингента США «Талибан» захватил все крупные города и погранпереходы в стране. Вскоре пройдет инаугурация нового правительства Афганистана, на которую была приглашены международные делегации, в том числе — из России.