СБУ заранее нашла «руку Кремля» в еще не начавшихся протестах

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, перечисляя главные угрозы со стороны России в ближайшие месяцы, заявил об опасности организации неких «фейковых» протестов через информационные ресурсы. Об этом сообщает РБК-Украина.

«Речь идет о продуцировании фейков, искусственном инспирировании протестных настроений в различных сферах — будь то тарифы, вопрос земельной реформы или что-либо другое», — сказал он.

По мнению главы спецслужбы, помимо этого опасность для Киева также представляют совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2021» и выборы в Госдуму.

«В сентябре в РФ состоятся выборы разных уровней, а значит следует ожидать, что она попытается распространить свое влияние на оккупированных территориях и закрепить его. Наша задача — противодействовать таким попыткам», — отметил глава СБУ.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркивал, что учения «Запад-2021» проводятся для тренировки и «слаживания» вооруженных сил двух стран.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал ситуацию на границе с Белоруссией крупнейшим кризисом за 30 лет. Вдобавок к ситуации с беженцами он тоже выразил мнение, что «Запад-2021» могут сопровождать провокации.