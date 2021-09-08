Лукашенко внес в парламент законопроект о приостановлении соглашения с ЕС о реадмиссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко внес в палату представителей национального собрания законопроект «О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения». Об этом сообщает агентство «БелТА».

Отмечается, что соответствующий документ подготовлен правительством в рамках ответных мер на недружественные действия, предпринятые Евросоюзом и его государствами-членами в отношении республики.

«Соглашением определяется механизм передачи, принятия и возврата лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания. В ближайшее время соответствующие обязательства нашей страны будут заморожены», — говорится в сообщении.

В госагентстве подчеркнули, что такое приостановление Белоруссия осуществляет в соответствии с международным правом.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не видит возможности для улучшения отношений с Белоруссией.