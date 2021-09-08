В США обеспокоены некоторыми назначениями в правительство Афганистана при талибах*

США обеспокоены назначением некоторых лиц на должности в сформированном радикальным движением «Талибан (организация запрещена в России)» временном правительстве Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

«Мы видели это заявление и оцениваем его. Мы отмечаем, что объявленный список состоит исключительно из лиц, являющихся членами «Талибана» или их близкими соратниками, и в нем нет женщин. Мы также обеспокоены связями и послужным списком некоторых из них», — рассказали в ведомстве, не уточнив, о ком именно идет речь.

При этом в Госдепе подчеркнули, что будут судить о талибах «по их действиям, а не по словам».

«Мы четко заявили о том, что афганский народ заслуживает инклюзивного правительства», — указали в Госдепартаменте, добавив, что будут продолжать добиваться от талибов выполнения обязательств по обеспечению вылета иностранных граждан из Афганистана, а также по предоставлению гуманитарного доступа для оказания поддержки афганскому народу.

«Мир внимательно наблюдает за происходящим», — заключили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Во вторник, 7 сентября, радикальное движение «Талибан», захватившее 15 августа территорию Афганистана, объявило состав нового правительства. Руководителем правительства стал один из основателей «Талибана» мулла Мохаммад Хасан Ахунд.