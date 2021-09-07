Новое правительство Афганистана должно начать работу в ближайшее время

Глава радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) Хайбатулла Ахундзада заявил, что сформированное ими правительство должно начать работу «в ближайшее время», сообщает Reuters.

По его словам, после этого в стране все будет регулироваться законами шариата. В международной политике новые власти страны также планируют соблюдать все международные соглашения, которые не противоречат законам ислама и национальным ценностям.

Шариат — набор укладов, обычаев, религиозных и моральных правил, выведенных из двух основных источников: Корана и Сунны. Шариат можно толковать по-разному, так как он не является статичным текстом, но у него есть ряд общих правил — например, быть правоверным, совершать пятничную молитву, делиться с бедными, для мужа — обязательно содержать жену.

В то же время Соединенные Штаты и другие страны не спешат с признанием нового правительства, указывая на то, что будут принимать решение в зависимости от дальнейших шагов талибов.

При этом Россия и ряд других стран получили от представителей радикального движения приглашение на церемонию представления нового афганского правительства.