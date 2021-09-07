США не собираются спешить с признанием власти талибов* в Афганистане

Соединенные Штаты не будут спешить с возможным признанием власти движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает РИА «Новости».

«У меня нет для вас сроков, все зависит от того, какое поведение продемонстрируют талибы «на земле», — сказала Псаки, добавляя, что США также «будут следить» за тем, какие шаги боевики предпримут в будущем.

В Кремле ранее также заявили, что пока никаких решений о признании талибов не принимали.

7 сентября «Талибан» огласил состав «переходного» правительства Афганистана. Форму правления планируется объявить позже.

При этом Россия и ряд других стран получили от представителей радикального движения приглашение на церемонию представления нового афганского правительства.