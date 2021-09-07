Между ЛНР и ДНР не будет таможенных постов

Власти самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) уберут таможенные посты на общей границе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя государственного таможенного комитета ЛНР Юрия Афанасьевского.

«С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой не будет», — заявил Афанасьевский.

Ранее главы непризнанных республик Леонид Пасечник (ЛНР) и Денис Пушилин (ДНР) объявили о завершении работ по синхронизации законодательств стран для создания единого экономического и таможенного пространства.

В заявлении отмечается, что благодаря созданию единого экономического и таможенного пространства удастся «снять ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между Республиками».

ЛНР и ДНР были образованы в 2014 году после начала вооруженного конфликта на востоке Украины. Боевые действия между киевскими силовиками и военизированными формированиями ополченцев продолжаются по сей день.