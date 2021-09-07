Талибы* осквернили могилу отца лидера сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда

Движение «Талибан (организация запрещена в России)» осквернило могилу убитого террористами лидера Северного альянса Ахмада Шаха Масуда в провинции Панджшер. Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала Iran International Тажуден Сороуш.

Корреспондент также опубликовал фото поврежденного захоронения.

Ахмад Шах Масуд — отец нынешнего лидера сопротивления в Панджшере Ахмада Масуда.

Ранее сообщалось, что талибы объявили о захвате провинции Панджшер, однако Фронт национального сопротивления во главе с Ахмадом Масудом продолжает сражаться с боевиками. В отделе внешних связей движения заявили, что переходят к партизанской войне с «Талибаном». Большинство жителей Панджшерского ущелья бежали из своих домов в горы, окружающие регион со всех сторон.

Ахмад Масуд также заявил, что талибами командуют пакистанские офицеры, они также активно пользуются поддержкой спецслужб Пакистана.