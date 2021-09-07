Альянс пяти западных разведок задумал расширение

Разведывательный альянс «Пять глаз» (Five Eyes), в который входят спецслужбы США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады, готов включить в свой состав разведки других стран. Об этом сообщает The Korea Herald.

Отмечается, что приглашения получили Южная Корея, Индия, Япония и Германия. Изначально инициатором расширения выступила палата представителей США.

При этом получившая приглашение Южная Корея пока не спешит давать ответ. Эксперты отмечают, что членство в альянсе, с одной стороны, даст возможность стране получить доступ к высококачественной разведывательной информации. С другой же, повлечет за собой дополнительные расходы из-за возможной реакции Китая.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что за последние 10 лет ФСБ 43 раза сообщало о задержаниях российских и иностранных граждан и последующих судебных процессах, связанных с гостайной и разведывательной деятельностью.