В Японии депутата приговорили к четырем годам колонии из-за взяток

Окружной суд Токио приговорил депутата нижней палаты парламента Японии Цукасу Акимото к четырем годам тюрьмы из-за коррупции. Об этом сообщает издание Nippon.com.

Парламентария обвинили в получении взяток. Также ему надо будет выплатить штраф в размере 7,58 млн иен (около 69 тыс. долларов).

Прокуратура до этого требовала приговорить Акимото к пяти годам заключения.

Депутат, по данным следствия, причастен к получению взяток на сумму, эквивалентную установленному штрафу. Подтверждены контакты народного избранника с одной из китайских компаний, которая специализировалась на игорном бизнесе.

Акимото впервые арестовали в декабре 2019 года. Спустя три месяца он был освобожден под залог. В августе 2020 года депутата опять поместили под стражу в связи с новыми обвинениями по делу о взятках.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали боровшегося с коррупцией полицейского за взятку в 1 млн рублей.