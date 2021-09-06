Лидер мятежников призвал заняться с Гвинеей любовью вместо изнасилования

Лидер устроивших военный переворот в Гвинее мятежников, подполковник Мамади Думбуя призвал не насиловать страну, а «заняться с ней любовью». Об этом сообщает «Русская служба BBC News».

По словам нового главы страны, свергнутый 83-летний президент Альфа Конде неэффективно управлял финансами и здравоохранением, при этом позволяя процветать коррупции. Именно тяжелой экономической и социальной ситуацией в стране подполковник объяснил мотивы переворота.

«Гвинея прекрасна. Хватит насиловать Гвинею, давайте займемся с ней любовью», — подытожил Думбуя.

Ранее «Газета.Ru» собщала, что Россия, США и страны Евросоюза осудили военный переворот в Гвинее, потребовав от мятежников немедленного освобождения президента. Среди первых последствий захвата власти в Гвинее СМИ выделяют скачок цен на алюминий и возросшую террористическую угрозу в регионе.