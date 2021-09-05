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Порошенко: Зеленский не смог достигнуть успеха в Вашингтоне

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РИА «Новости»

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что нынешний президент страны Владимир Зеленский не смог добиться положительных результатов во время посещения Вашингтона и на переговорах с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщается на сайте партии «Европейская солидарность».

В первую очередь Порошенко отметил, что факт самого визита Зеленского является положительным.

«Результаты визита свидетельствуют о том, что результатов нет. Восстановление Комиссии стратегического партнерства — это не исторический шаг, как Зеленский пытается подавать. Я как министр иностранных дел в 2009 году вместе с тогдашним Госсекретарем США Хиллари Клинтон провел Комиссию стратегического партнерства. Вместе мы наметили конкретные мероприятия. И я держу кулаки, чтобы деятельность этой комиссии, где мы стояли у истока, была продолжена», — заявил Порошенко.

Он добавил, что по результатам визита Зеленского в Вашингтон Украине не удалось получить план действий по членству в НАТО. При этом подписанное между Минобороны Украины и Пентагоном межведомственное соглашение является продолжением предыдущего, срок которого истек в этом году.

Ранее Порошенко дал Зеленскому пять советов перед встречей с Байденом.

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