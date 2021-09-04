Талибы* взяли под контроль два стратегически важных района в Панджшере

Представители радикального афганского движения «Талибан (организация запрещена в России)» заявили, что под их контроль перешли стратегически важный район Панджшера Хиндж, а также район Аннаба. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в результате инцидентов со стрельбой в воздух в Афганистане погибли 17 человек, еще 41 человек получил ранения.

Накануне представитель движения «Талибан» Билал Карими написал в своем Twitter, что талибы полностью контролируют последнюю неподконтрольную им провинцию Афганистана — Панджшер.

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого в Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана были развернуты силы сопротивления.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.