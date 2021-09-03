В посольстве Афганистана в России рассказали о «жутких действиях» талибов*

Мировое сообщество должно дать оценку «жутким действиям» талибов (организация запрещена в России) в Афганистане. Такое заявление сделали в афганском посольстве в Москве, передает ТАСС.

В дипмиссии заявили, что общественность Афганистана пребывает в шоке от происходящего в республике.

«Посольство получает множество писем со ссылками на видео с жуткими действиями талибов. Мировое сообщество должно видеть и осознавать, что происходит в Афганистане», — отметили в диппредставительстве.

Ранее координатор предоставляемой ООН гуманитарной помощи афганцам Рамиз Алакбаров рассказал о критической нехватке продуктов и медикаментов. Он подчеркивал, что страна находится «на грани гуманитарной катастрофы».

15 августа «Талибан» объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана развернуты силы сопротивления. Эта территория продолжает быть неподконтрольной «Талибану» — ранее боевики движения несколько раз пытались штурмовать Панджшер, но их наступления были отбиты без особого труда.

Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, чтобы талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.