Посол РФ: Москва не будет поставлять оружие новым властям Афганистана

Россия не планирует поставлять оружие новым властям Афганистана. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов, передает РИА «Новости».

«Нет, об этом речи нет», — ответил дипломат на соответствующий вопрос.

Российская сторона ранее заявляла, что может направить Афганистану исключительно гуманитарную помощь.

В пятницу, 3 сентября, президент России Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума назвал гуманитарной катастрофой ситуацию в Афганистане после вывода из страны войск США.

Глава государства подчеркнул, что нельзя какому бы то ни было народу демократию насаждать насильственными способами. Народ, желающий демократии, придет к этому сам.

15 августа талибы (организация запрещена в России) объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана развернуты силы сопротивления. Эта территория продолжает быть неподконтрольной «Талибану» — ранее боевики несколько раз пытались штурмовать Панджшер, но их наступления были отбиты без особого труда.

Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, чтобы талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.