Путин рассказал, от чего зависит признание правительства талибов*

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Афганистане, подчеркнул недопустимость навязывания демократии извне «насильственными способами»: если она нужна народу, он придет к ней сам. Президент также отметил, что необходимо исходить из реалий, что талибы (организация запрещена в России) контролируют почти всю территорию Афганистана. Об это российский лидер сообщил на Восточном экономическом форуме, его слова приводит «Интерфакс»ТАСС.

«Демократия, если она нужна какому-то народу, народ придет к этому сам. Не нужно этого делать насильственными способами», — сказал Путин.

Президент напомнил, что вывод советских войск из Афганистана осуществлялся организованно, а оставшийся после этого в стране режим сумел просуществовать еще несколько лет.

«Советские войска тоже уходили из Афганистана, но уходили организованно. Все-таки режим, который остался после вывода советских войск, просуществовал несколько лет, — подчеркнул Путин.

При этом, Путин назвал катастрофой, ситуацию, произошедшую в Афганистане после вывода войск США.

«Действительно, это катастрофа. Это правда. Это не мои слова. Это слова самих американских аналитиков. Это катастрофа, потому что американцы — люди очень прагматичные — истратили на всю эту кампанию свыше полутора триллиона долларов, а результат какой?» — отметил российский лидер.

31 августа США объявили о завершении вывода своих войск из Афганистана. Президент США Джо Байден решил не продлевать операцию по эвакуации людей, исходя из рекомендаций американских военных.

15 августа талибы объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. В Панджшерской долине на северо-востоке Афганистана развернуты силы сопротивления. Эта территория продолжает быть неподконтрольной «Талибану» — ранее боевики несколько раз пытались штурмовать Панджшер, но их наступления были отбиты без особого труда.

Как объяснил лидер Фронта сопротивления Афганистана Ахмад Масуд, они требуют, чтобы талибы обеспечили свободу и равноправие граждан и создали в республике инклюзивное правительство. Он подчеркнул, что в противном случае в провинции продолжится противостояние.