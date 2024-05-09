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Названо эффективное средство против прыщей и пятен от них

HealthDay: ретиноид Трифаротен помогает бороться с прыщами и пятнами от них

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Shutterstock

Наружный ретиноид Трифаротен помогает избавиться от прыщей и связанного с ними потемнения кожи. Об этом сообщает HealthDay.

Ученые из США сравнили две группы пациентов по 60 человек: в течение полугода одна половина участников применяла наружный ретиноид Трифаротен, а вторая — просто очищала кожу, увлажняла ее и использовала солнцезащитный крем. Возраст участников составлял от 13 до 35 лет, все они страдали от угревой сыпи.

Улучшение кожи наблюдалось в обеих группах. Трифаротен сильнее смягчил угревую сыпь у пациентов со всеми типами кожи и хорошо переносился пациентами. Кроме того, у 18,9% участников, применявших ретиноид, уменьшилась локальная пигментация (потемнение кожи). В группе обычного ухода это произошло у 11,3%.

До этого эксперты предупредили, что выдавливание прыщей в носогубной зоне повышает риск инсульта. Это связано с наличием в данной области сети капилляров, напрямую связанной с мозгом.

Ранее врачи назвали эффективные и бесполезные лекарства от прыщей.

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