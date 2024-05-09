В Венгрии заявили о нежелании участвовать в новых планах НАТО по Украине

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что его страна не будет участвовать в новых планах НАТО по оказанию военной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Гуйяш отметил, что этот вопрос обсуждался на заседании венгерского правительства 8 мая, поскольку ситуация вокруг Украины «стала еще более серьезной». В числе прочего стали известны планы НАТО, направленные на координацию поставок вооружений, подготовку украинских военных и выделение $100 млрд на эти цели в течение пяти лет.

По словам главы канцелярии премьер-министра, союзники по НАТО оказывают на Венгрию сильное давление, убеждая ее поддержать эти планы.

«Мы хотим остаться в стороне от войны и не хотим участвовать в этой миссии НАТО», — подчеркнул Гуйяш.

До этого глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто утверждал, что страна не собирается участвовать в расширении миссии НАТО на Украине по поставкам вооружения, обучению солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявляли, что Москва будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия. В ведомстве подчеркнули, что РФ не может игнорировать тот факт, что данные истребители относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного.

Ранее премьер Венгрии раскритиковал слова глав ЕС о распространении войны в Европе.