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Правоохранители Нижневартовска нашли оружие и боеприпасы в машине во дворе жилого дома

В Нижневартовске нашли автомобиль с боеприпасами

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Телеграм-канал «Сейчас | Нижневартовск»

В Нижневартовске заметили подозрительный внедорожник. Об этом сообщает Telegram-канал «Сейчас | Нижневартовск».

Инцидент произошел на улице Чапаева. Около дома 85б правоохранители обратили внимание на автомобиль и решили его остановить.

«При осмотре внутри обнаружили оружие и боеприпасы», – сообщается в публикации.

До этого в Тамбове задержали мужчину, которого подозревают в подготовке терактов. Как полагают правоохранители, задержанный является украинским агентом, который прятал неизвестные предметы недалеко от вокзала. Сотрудники станции задержали его, после чего саперы обнаружили на месте два взрывных устройства.

По предварительной информации, соответствующие указания ему дали представители украинских спецслужб. Получил ли он за это плату, не сообщается.

Ранее в пригороде Авдеевки нашли заминированный схрон с иностранным вооружением.

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