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Медведев назвал СВО важным шагом к новой форме международных отношений

Медведев: СВО станет первым шагом к новой архитектуре международных отношений

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) станет первым и важным шагом к построению новой архитектуры на мировой арене. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

Он заявил, что после завершения СВО начнется долгий и трудный путь к перестройке международных отношений, в результате чего будут созданы глобальные инструменты, которые обеспечат стабильное развитие и благополучие всем государствам на планете.

До этого Медведев заявил, что западная политическая элита является «хором безответственных негодяев» в связи с их призывом к отправке войск на Украину.

К их числу он отнес представителей конгресса США, французское и британское руководство, а также «отдельных безумцев» из стран Балтии и Польши.

По его словам, этот правящий класс не осознает, что отправка западных войск на Украину «повлечет прямое вступление их стран в войну», и на это РФ придется отвечать не только на территории нынешнего конфликта.

Ранее Медведев заявил о наличии у России всего необходимого для жизни и победы.

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