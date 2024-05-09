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Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Башкирии

Baza: на заводе «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии начался пожар от атаки БПЛА

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Телеграм-канал «Подслушано Салават»

Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, после удара на территории завода начался пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

Официальной информации о случившемся пока не поступало.

В ночь на 9 мая ВСУ попытались атаковать нефтебазу в Краснодарском крае. Несколько подавленных дронов упали на территорию гражданского объекта, в результате чего там началось возгорание. Сотрудники МЧС его локализовали. В Белгороде восемь мирных жителей пострадали, в том числе 11-летняя девочка. Они находились рядом с многоэтажными домами или в своих квартирах.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал, что ВСУ атаковали Белгород и Белгородский район с воздуха. По его словам, есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.ru».

Ранее стало известно, что в Донецке после атаки ВСУ ранена женщина.

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