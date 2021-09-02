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Американские праворадикалы планируют новый митинг возле Капитолия в сентябре

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imageSPACE/Global Look Press

Американские экстремистские группы The Proud Boys и The Oathkeepers планируют 18 сентября устроить митинг с целью защитить людей, которым предъявили обвинения в связи со штурмом Капитолия в январе, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на свои источники.

В связи с этим капитолийская полиция обсуждает восстановление большого забора по периметру. Его возводили после беспорядков в январе.

Официальные лица, по сообщению агентства, обсуждают и другой план безопасности, не связанный с забором, но о чем речь, не уточняется.

Запланированный митинг вызывает обеспокоенность, хотя члены этих экстремистских групп составляют лишь небольшую часть из почти 600 человек, которым предъявили обвинения в январском штурме, пишет AP.

По данным агентства, членам The Proud Boys и The Oathkeepers предъявили одни из самых серьезных обвинений — в том, что они сговорились заблокировать Конгресс США, который должен был утвердить результаты выборов президента.

Ранее сообщалось, что адвокат обвиняемых в январском штурме исчез.

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