Журналиста Forbes Мингазова отправили под домашний арест

Журналист Forbes Сергей Мингазов, задержанный по делу о распространении фейков о российской армии, заключен под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника общего отдела Краснофлотского районного суда Хабаровска Владимира Торконяка.

«Мингазов заключен под домашний арест», — сказал он.

26 апреля сообщалось, что Мингазова задержали по уголовному делу о фейках о российской армии. По словам его адвоката, основанием для задержания стал репост публикации в личном Telegram-канале журналиста о событиях в Буче под Киевом. Уточнялось, что в настоящее время Мингазов находится в изоляторе временного содержания в Хабаровске.

22 апреля Останкинский суд Москвы приговорил местного жителя Юрия Коховца к пяти годам принудительных работ по уголовному делу о «фейках» про Вооруженные силы России, он принял участие в уличном опросе «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

Ранее в Москве следствие попросило заочно арестовать блогера Камикадзе Ди.