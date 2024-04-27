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Журналиста Forbes Мингазова отправили под домашний арест

Журналиста Forbes Мингазова отправили под домашний арест по делу о фейках

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sergeimingazov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналист Forbes Сергей Мингазов, задержанный по делу о распространении фейков о российской армии, заключен под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замначальника общего отдела Краснофлотского районного суда Хабаровска Владимира Торконяка.

«Мингазов заключен под домашний арест», — сказал он.

26 апреля сообщалось, что Мингазова задержали по уголовному делу о фейках о российской армии. По словам его адвоката, основанием для задержания стал репост публикации в личном Telegram-канале журналиста о событиях в Буче под Киевом. Уточнялось, что в настоящее время Мингазов находится в изоляторе временного содержания в Хабаровске.

22 апреля Останкинский суд Москвы приговорил местного жителя Юрия Коховца к пяти годам принудительных работ по уголовному делу о «фейках» про Вооруженные силы России, он принял участие в уличном опросе «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной).

Ранее в Москве следствие попросило заочно арестовать блогера Камикадзе Ди.

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