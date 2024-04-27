Россиянам рассказали, стоит ли покупать японские иены

Россиянам не стоит покупать японские иены. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев, комментируя падение курса иены на Токийской бирже.

«Не думаю, что это привлекательная идея. На Мосбирже иена сейчас не торгуется, а в обменнике в банке будут не очень привлекательные условия. Укрепление иены действительно видится возможным, но более интересным скорее в динамике фьючерсов на курс доллара к иене, но и здесь ликвидность не очень высокая», — пояснил эксперт.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская добавила, что японская иена и до геополитической напряженности была довольно экзотической валютой на российском рынке, а теперь она еще относится к числу «недружественных».

«Ослабление японской иены связано с многолетней мягкой денежно-кредитной политикой японского центробанка. Дальнейшая дестабилизация валютного и долгового рынков Японии неблагоприятна для валют других азиатских стан — в первую очередь Китая и Южной Кореи», — отметила Рокотянская.

Курс иены на Токийской бирже 27 апреля рухнул до минимума с 1990 года. По состоянию на 9:11 по московскому времени доллар торговался по 158,35 иены (+1,73%). В моменте курс поднимался до 158,44 иены. На 11:04 мск доллар стоит 158,35 иены. К рублю иена упала более чем на 3% за месяц. По курсу ЦБ РФ, 1 рубль = 1,69 иены. В банках могут быть менее выгодные курсы.

Ранее экономист предостерег россиян от покупки больших сумм долларов и евро.