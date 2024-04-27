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В Ингушетии первоклассник ударил старшую сестру ножом в сердце

Shot: в Ингушетии школьник ударил старшую сестру ножом в сердце

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Depositphotos

В Назрани полицейские устанавливают обстоятельства ссоры между восьмилетним мальчиком и его 14-летней сестрой, первоклассник ударил девочку ножом в сердце. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В больницу Назрани днем 26 апреля в тяжелом состоянии была доставлена 14-летняя школьница с ножевым ранением в область сердца. Выяснилось, что на девочку в квартире напал восьмилетний брат, дети поссорились, мальчик побежал на кухню, схватил нож и вонзил его сестре в грудь.

За жизнь пострадавшей борются врачи, в отношении матери составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. С братом девочки беседуют полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого сообщалось, что в Таиланде четырехлетний мальчик нанес серьезную травму девятилетней сестре, мальчик ударил ее ножницами во дворе дома, решив повторить сцену из мультфильма. Одно из лезвий воткнулось в голову девочки, на помощь ей пришел дедушка, который находился в доме, пенсионер не смог самостоятельно вытащить ножницы из головы внучки. Пострадавшую госпитализировали, врачи установили, что ножницы погрузились в череп на два с половиной сантиметра и едва не задели нерв.

Ранее в Дагестане юноша вонзил нож в спину 15-летней сводной сестре во время игры.

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