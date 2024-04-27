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В Британии оценили выставку трофейной техники НАТО в Москве

Daily Express назвала выставку трофейной техники НАТО насмешкой РФ над Западом

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Cpl Russ Nolan RLC/MOD

Выставка трофейной техники стран НАТО из зоны специальной военной операции в Москве на Поклонной горе является насмешкой президента России Владимира Путина над Западом. С такой оценкой выступила британская газета Daily Express.

«Выставка НАТО» воспринимается как насмешка Владимира Путина над Западом всего через несколько дней после того, как США и Великобритания согласились направить еще миллиарды долларов военной помощи», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Великобритания планирует в 2024 году отправить 400 военных транспортных средств, более 1600 ракет, 4 млн снарядов, 60 лодок, «а также дополнительно выделить 500 миллионов фунтов стерлингов на военное финансирование». В результате общая сумма пакета помощи Киеву от Лондона в этом финансовом году составит 3 млрд фунтов стерлингов, пишет газета.

24 апреля сообщалось, что на московскую Поклонную гору доставили первые пять экспонатов выставки трофейной военной техники, которую солдаты ВС РФ захватили за время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в Кремле оценили выставку на Поклонной горе с захваченной на СВО техникой.

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